نصائح لمرضى الجيوب الأنفية للتعامل مع الأتربة: ارتدوا الكمامات

وجهت هيئة الأرصاد الجوية، نصائح لمرضى الجيوب الأنفية للتعامل مع الرياح المثيرة للرمال والأتربة، حيث تشهد البلاد هبوب رياح جنوبية غربية نشطة تعمل على رفع درجات الحرارة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة يصاحبها انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية.

تحذير من رياح مثيرة للرمال والأتربة

وحذرت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريح خاص لـ«الوطن»، من تلك الرياح المثيرة للرمال والأتربة والتي تنشط على السواحل الشمالية الغربية ( الإسكندرية- العلمين- برج العرب) ومناطق من الصحراء الغربية، وتمتد في مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، حيث تكون سرعة الرياح بين 30 و40 كيلومترا في الساعة.

نصائح للتعامل مع الرياح المثيرة للرمال والأتربة

ونصحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، مرضى الحساسية والجيوب الأنفية بالجلوس في المنزل وإذا اضطروا للخروج يجب عليهم الالتزام بارتداء الكمامات.

ومن ضمن النصائح التي يمكن اتباعها لتجنب الرياح المثيرة للرمال والأتربة، وفق عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، هي إحكام غلق النوافذ جيدا في المنزل، ارتداء النظارات الشمسية إذا اضطر الشخص إلى النزول، بالإضافة إلى أخذ الأدوية الخاصة بمرضى الجيوب الأنفية، مع الإكثار من تناول السوائل الساخنة.