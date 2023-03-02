هيئة الأرصاد: ارتفاع في درجات الحرارة وتوقعات بسقوط أمطار خفيفة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن ارتفاع في درجات الحرارة اليوم الخميس، على أغلب أنحاء الجمهورية.

نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة

وبحسب بيان الهيئة، فإن خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية يتوقعوا أن تتأثر البلاد اليوم الخميس برياح جنوبية غربية نشطة، تعمل على رفع درجات الحرارة ونشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناه وشمال الصعيد، على فترات متقطعة، يصاحبها انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية.

وأشار خبراء الهيئة، إلى أن المرتفع الجوي مسيطر في طبقات الجو العليا، ما يساعد على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، ويعمل أيضا كمظلة لحبس الشوائب والأتربة فى طبقات قريبة من السطح.

العظمى في القاهرة الكبرى 32 درجة

وكشفت الأرصاد تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة اليوم على قطاعات الجمهورية كافة؛ إذ تصل في القاهرة الكبرى والوجه البحري إلى 32 درجة مئوية، وفي السواحل الشمالية الغربية 29 درجة مئوية، وفي السواحل الشمالية الشرقية 32 درجة مئوية، وفي شمال الصعيد 34 درجة مئوية، وفي جنوب سيناء 31 درجة مئوية، وجنوب الصعيد 35 درجة مئوية، ليسود طقس حار على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية.

وكشفت الهيئة أن الفرصة مهيأة اليوم لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى غرب البلاد.