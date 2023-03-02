«الأرصاد» تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة بعد تجاوزها حاجز الـ32

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، موعد انخفاض درجات الحرارة، بعد تجاوزها حاجز الـ32 في بعض المحافظات لأول مرة منذ بدء الموسم الشتوي على أغلب أنحاء الجمهورية.

وكشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، موعد انخفاض درجات الحرارة، وهي كالتالي:

موعد انخفاض درجات الحرارة

وقالت «غانم»، إن موعد انخفاض درجات الحرارة، سيكون اعتبارًا من غد الجمعة، حيث يوجد انخفاض طفيف وتدريجي في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ليسود طقس مائل للدفء نهارا، بارد ليلا.

وفيما يلي توقعات الطقس خلال الساعات المقبلة، وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية.

توقعات درجات الحرارة الجمعة 5 مارس 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 14.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 22 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 17.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 32 والصغرى 13.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 16.

توقعات درجات الحرارة السبت 6 مارس 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 14.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 25 والصغرى 15.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 16.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 33 والصغرى 14.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 15.