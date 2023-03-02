«الأرصاد» تكشف حالة الطقس: رياح مثيرة للرمال وأمطار خفيفة على بعض المناطق

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم، مشيرة إلى وجود ارتفاع آخر في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث تتأثر البلاد برياح جنوبية غربية نشطة تعمل على رفع درجات الحرارة ونشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة، يصاحبها انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية، فضلا عن توقعات بسقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى غرب البلاد.

وتتأثر البلاد أيضا وفق بيان الأرصاد، بالمرتفع الجوي في طبقات الجو العليا مما يساعد على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس ويعمل أيضا كمظلة لحبس الشوائب والأتربة في طبقات قريبة من السطح، بالإضافة إلى توقعات بسقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى غرب البلاد.

درجات الحرارة اليوم

ووفقا لتوقعات هيئة الأرصاد، فإنّ درجات الحرارة اليوم الخميس على مدن والمحافظات، كما يلي:

- القاهرة 31 - 14

- العاصمة الإدارية 31 - 14

- أكتوبر 31 - 12

- بنها 30 - 13

- دمنهور 31 - 13

- وادي النطرون 31 - 13

- كفر الشيخ 30 - 14

- المنصورة 30 - 13

- الزقازيق 31 - 13

- شبين الكوم 31 - 14

- طنطا 31 - 14

- دمياط 28- 12

- بورسعيد 26 - 13

- الإسماعيلية 30 - 12

- السويس 30 - 12

- العريش 30 - 11

- رفح 29 - 11

- رأس سدر 27 - 12

- نخل 28 - 05

- كاترين 21 - 03

- الطور 28 - 11

- طابا 28 - 13

- شرم الشيخ 30 - 17

- الإسكندرية 29 - 14

- العلمين الجديدة 28 - 13

- مطروح 26 - 11

- السلوم 28 - 09

- سيوة 28 - 09

- رأس غارب 27 - 14

- الغردقة 28 - 14

- سفاجا 28 - 14

- مرسى علم 29 - 15

- شلاتين 28 - 17

- حلايب 26 - 17

- أبو رماد 27 - 15

- رأس حدربة 26 - 15

- الفيوم 30 - 09

- بني سويف 30 - 09

- المنيا 30 - 09

- أسيوط 31 - 08

- سوهاج 31 - 09

- قنا 32 - 10

- الأقصر 33 - 11

- أسوان 33 - 12

- الوادي الجديد 32 - 08

- أبو سمبل 31 - 12