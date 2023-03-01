«الأرصاد» تكشف موعد ذروة الموجة الحارة وتفاصيل حالة الطقس غدا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أنّ غدا الخميس يشهد ذروة الموجة الحارة وارتفاع الحرارة، حيث تكون أعلى من معدلاتها الطبيعية بنحو 8 درجات، لتتجاوز 31 مئوية على محافظة القاهرة.

وأوضحت هيئة الأرصاد في بيان صادر عنها، أنّ الرياح الجنوبية الغربية، تنشط على القاهرة الكبرى والسواحل الغربية للبلاد، وشمال وجنوب الوجه البحري، ومحافظات شمال الصعيد، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة احيانا، خاصة على الطرق المفتوحة.

حالة الطقس غدا

وأضافت الأرصاد الجوية، أنّ طقس غد الخميس سيكون حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الغربية.

درجات الحرارة اليوم

ووفقا لتوقعات هيئة الأرصاد، فإنّ درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس على مدن والمحافظات، كما يلي:

- القاهرة 31 - 14

- العاصمة الإدارية 31 - 14

- أكتوبر 31 - 12

- بنها 30 - 13

- دمنهور 31 - 13

- وادي النطرون 31 - 13

- كفر الشيخ 30 - 14

- المنصورة 30 - 13

- الزقازيق 31 - 13

- شبين الكوم 31 - 14

- طنطا 31 - 14

- دمياط 28- 12

- بورسعيد 26 - 13

- الإسماعيلية 30 - 12

- السويس 30 - 12

- العريش 30 - 11

- رفح 29 - 11

- رأس سدر 27 - 12

- نخل 28 - 05

- كاترين 21 - 03

- الطور 28 - 11

- طابا 28 - 13

- شرم الشيخ 30 - 17

- الإسكندرية 29 - 14

- العلمين الجديدة 28 - 13

- مطروح 26 - 11

- السلوم 28 - 09

- سيوة 28 - 09

- رأس غارب 27 - 14

- الغردقة 28 - 14

- سفاجا 28 - 14

- مرسى علم 29 - 15

- شلاتين 28 - 17

- حلايب 26 - 17

- أبو رماد 27 - 15

- رأس حدربة 26 - 15

- الفيوم 30 - 09

- بني سويف 30 - 09

- المنيا 30 - 09

- أسيوط 31 - 08

- سوهاج 31 - 09

- قنا 32 - 10

- الأقصر 33 - 11

- أسوان 33 - 12

- الوادي الجديد 32 - 08

- أبو سمبل 31 - 12