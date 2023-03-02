إحلال وتجديد معدات النظافة بعد تكهينها في بيلا بكفر الشيخ

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، من إعادة 4 مقطورات جرار نظافة بقرية الجرايدة، للعمل مجدداً بعد تهالكها وتعرضها للتكهين والتوقف منذ سنوات، وذلك في إطار توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالحفاظ على المال العام، واستغلال الإمكانات المتاحة وتنميتها.

إعادة معدات النظافة المتهالكة

وقال جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، إنه تم صيانة ورفع كفاءة وإعادة معدات النظافة المتهالكة منها 4 مقطورات جرار بقرية الجرايدة، بإشراف محمد عبد الستار، رئيس القرية، ورجال الورشة الميكانيكية بالقرية، وضمن خطة مجلس مدينة بيلا بضرورة الاستفادة القصوى من كل الإمكانيات المتاحة، والحفاظ على المال العام، والحرص على صيانة المعدات بصفة دورية لكى لا تتهالك.

ووجّه «ساطور»، رؤساء الوحدات القروية كل بنطاق قريته، بسرعة إجراء أعمال الصيانة اللازمة للمعدات المعطلة حتى يُمكن الدفع بها فى المناطق التى تحتاج إلى تدعيم لمعدات النظافة بها استمرارًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم، ولجهود مجلس مدينة بيلا لرفع كفاءة منظومة النظافة.

المقطورات كانت أشبه بـ«الخُردة»

ومن جانبه أوضح محمد عبد الستار، رئيس قرية الجرايدة، أن المقطورات كانت أشبه بـ«الخُردة» وقام رجال الورشة الميكانيكية بالتعامل معها وإصلاحها وإعادتها كما كانت من قبل، حتي تم إخراجها ومعاملتها معاملة المقطورات الجديدة بعد استبدال مكوناتها التالفة بأخرى تُضاهى قرينتها ذات كفاءة عالية وقادرة على العمل بكفاءة ومنافسة غيرها من المعدات الجديدة.