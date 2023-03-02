تنظيم معرض ملابس فرعونية ومنتجات غذائية لطلاب جامعة سمنود التكنولوجية

نظمت اليوم، جامعة سمنود التكنولوجية للتعليم الفني، معرض منتجات طلاب الجامعة، من الملابس الجاهزة، ومنسوجات، وتصنيع غذائي، في أول عام دراسي للجامعة، بحضور الدكتور أحمد الصباغ، مستشار الوزير للتعليم الفني والتكنولوجي، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، رؤساء جامعات طنطا والمنصورة وكفر الشيخ ورؤساء الجامعات التكنولوجية ولجنة التعليم بمجلس النواب ولفيف من المهتمين بالتعليم التكنولوجي.

عرض أعمال المنسوجات اليدوية

وتضمن المعرض، عرض ديفيليه للملابس الجاهزة من أعمال طلاب قسم تكنولوجيا تصنيع الملابس، إلى جانب عرض أعمال المنسوجات اليدوية من أعمال طلاب قسم تكنولوجيا صناعة النسيج، وعرض منتجات غذائية من لحوم وألبان وجبن وزبادي ومنتجات زراعية من أعمال طلاب قسم التصنيع الغذائي.

وقال الدكتور منتصر دويدار، رئيس جامعة سمنود التكنولوجية، إن هذا المعرض يعد هو الأول الذي تنظمه الجامعة ويضم كافة منتجات الطلاب من ملابس جاهزة، ومنتجات غذائية، وأيضا منسوجات، وجميعها من أعمال الطلاب والطالبات بالجامعة.

3 برامج دراسية

وأشار إلى أن جامعة سمنود التكنولوجية بها 3 برامج دراسية تخدم الصناعة بالمنطقة الجغرافية المحيطة بها، تشمل «تكنولوجيا تشغيل وصيانة ماكينات الغزل والنسيج - تكنولوجيا التصنيع الغذائي- تكنولوجيا الملابس الجاهزة»، وهي واحدة من 6 جامعات تكنولوجية نشأت حديثاً من قبل الدولة المصرية بهدف تأهيل خريج مؤهل للعمل في السوق المحلي والعالمي.

وأشار الدكتور وليد رسلان عميد كلية تكنولوجيا الطاقة والصناعة، بجامعة سمنود التكنولوجية، إلى أن الدراسة في الجامعة تعمل على تنمية موهبة الطلاب الإبداعية وخاصة في مجالات تصميم ملابس مميزة تواكب التطور الحديث في موضة الأزياء بما يؤهلهم لسوق العمل عند تخرجهم من الجامعة.

ملابس فرعونية

وأوضح أن الدراسة في الجامعة، هدفها خلق تأهيل خريج حاصل على بكالوريوس وإمكانية إستكمال الدراسات العليا، بما يخدم طالب التعليم التكنولوجي حتي يكون مؤهلاً لسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

ولفت إلى أن المعرض تضمن وجود أزياء كاجوال وفساتين سهرة بلمسات وزخارف فرعونية وفق مناهج دراسية محددة تواكب تصميمات الموضات العالمية، إلى جانب منتجات غذائية من لحوم والبان وجبن وزبادي ومنتجات زراعية من أعمال طلاب قسم التصنيع الغذائي، وهي من الأنشطة الهامة في الجامعات التكنولوجية حيث يتم التحقق من تحقيق الجدارات اللازمة للخريج لتلبية احتياجات سوق العمل، والتي يتم فيها المزج ما بين المعرفة والمهارة والسلوك.

وأوضح الدكتور منتصر دويدار رئيس جامعة سمنود التكنولوجية، أن الجامعة تقدم أهم الخدمات التعليمية للطلاب في الـ 3 برامج التي تتواجد داخل كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة.

توفر مناخ علمي وعملي يواكب التطور التكنولوجي

كما توفر مناخ علمي وعملي يواكب التطور التكنولوجي المتقدم والعمل على دعم وتشجيع الطلاب، وتحفيزهم على الاستمرار في الإبداع والإبتكار حتى يستطيع الطلاب بعد تخرجهم أن يكونوا مؤهلين لسوق العمل.

وأوضح أن طلاب قسم تكنولوجيا الملابس الجاهزة عملوا خلال الفصل الدراسي الأول على رسم أزياء كاجوال و فساتين سهرة بلمسات و زخارف فرعونية وفق مناهج دراسية محددة تواكب تصميمات الموضات العالمية، والجامعة

وقال الدكتور وليد رسلان، عميد كلية تكنولوجيا الطاقة والصناعة، أن جامعة سمنود التكنولوجية نفذت العديد من الأنشطة والفعاليات والتدريبات العملية، خلال الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي 2022/2023.