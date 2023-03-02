بنك مصر يعلن أسعار الفائدة الجديدة على حسابات التوفير

كشف بنك مصر، أسعار الفائدة الجديدة على حسابات التوفير بالجنيه المصري لشهر مارس 2023.

وبحسب جدول أسعار الفائدة الجديدة من بنك مصر على حسابات التوفير لشهر مارس، فإن المبلغ من 3000 حتى 5000 جنيه يكون عائده 6.25% شهريا، و6.50% ربع سنوي، و6.625% نصف سنوي، و6.75% سنويا.

أسعار الفائدة على حساب التوفير في بنك مصر

ويحصل صاحب حساب التوفير لمبلغ أكثر من 5000 حتى 50000 جنيه على عائد 6.50% شهريا، و6.75% ربع سنوي، و6.875% نصف سنوي، و7.00% سنويا.

عائد المبالغ الأكثر من 50000

وبالنسبة للمبلغ أكثر من 50000 حتى 250000 جنيه يكون العائد شهريا 7.00%، و7.25% ربع سنوي، و7.375% نصف سنوي، و7.50% سنوي، والأكثر من 250000 حتى 500000 جنيه يكون العائد الشهري 7.50%، والربع سنويا 7.75%، و7.875% نصف سنويا، و8.00% سنويا.

وحسابات التوفير في بنك مصر الأكثر من 500000 جنيه يكون العائد 8.00% شهريا، و8.25% ربع سنوي، و8.375% نصف سنوي، و8.50% سنوي، والحد الأدنى لفتح الحساب 1500 جنيه، والحد الأدنى لاحتساب العائد 3000 جنيه.