بنك مصر يعلن أسعار الفائدة الجديدة على الودائع في مارس.. عائد يتجاوز 8%

أعلن بنك مصر، أسعار الفائدة مارس 2023 على منتجاته من الشهادات والودائع وحسابات التوفير بالجنيه المصري والعملات الرئيسية الأخرى.

وتضمنت قائمة الأسعار على الودائع لمدة أسبوع والـ15 يوما والشهر والشهرين والسنة والسنتين حتى الـ7 سنوات، ومن مبالغ من الألف إلى مليون جنيه، والأكثر من مليون إلى 2 مليون جنيه، والأكثر من 2 مليون إلى 5 مليون جنيه وأكثر من 5 ملايين إلى 10 ملايين جنيه.

أسعار الفائدة في بنك مصر على الودائع

وبحسب جدول أسعار الفائدة الجديدة في بنك مصر على الودائع بشهر مارس، فإن وديعة المبلغ من ألف إلى مليون جنيه، لمدة 7 أيام وأقل من 15 يوما العائد يكون 5.375%، ومدة 15 يوما وأقل من شهر 5.875.

ودائع الشهر والسنة

وبالنسبة للوديعة في بنك مصر لمدة الشهر وأقل من شهرين لمبلغ من 500 جنيه إلى مليون جنيه، يكون العائد 6.875%، ومدة الـ6 أشهر وأقل من سنة 6.375%، ومدة السنة وأقل من سنتين عائد 6.625، ومدة السنتين وحتى أكثر من 7 سنوات يصل العائد 8.125%.