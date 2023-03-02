عاجل.. بنك مصر يرفع الفائدة على بعض منتجاته اعتبارا من مارس

رفع بنك مصر، أسعار الفائدة على بعض منتجاته الادخارية، اعتبارا من أول مارس 2023، وفقا لقائمة أسعار الفائدة على منتجات بنك مصر مارس الجاري.

رفع أسعار الفائدة على الحسابات بالدولار

وبينما أبقى بنك مصر، على أسعار الفائدة على الشهادات والودائع وحسابات التوفير بالعملة المحلية، زاد من أسعار الفائدة على حسابات التوفير بالدولار الأمريكي في مارس 2023 بجميع شرائحها، ليبدأ العائد الشهري على المبالغ من 1 لـ5 آلاف دولار أمريكي من 1.76% بدلا من 1.67% الشهر الماضي، و1.43% في يناير.

كم يدفع بنك مصر شهريا؟

وبحسب قائمة أسعار الفائدة الجديدة على حسابات التوفير بالدولار، فيدفع بنك مصر، اعتبارا من مارس الجاري، 1.86% على المبالغ من 5 لـ50 ألف شهريا، و1.96% على المبالغ من 50 لـ250 ألف دولار شهريا، ويصل العائد لـ2.16% شهريا على المبالغ أكثر من 500 ألف دولار.

العوائد تصل لـ3.18% سنويا

وفقاً لدورية صرف العائد كل 3 شهور، يدفع بنك مصر، بموجب الأسعار الجديدة للفائدة، 2.09% على المبالغ حتى 5 آلاف دولار، و2.19% من 5 لـ50 ألف دولار، تصل العوائد التي تصرف كل 3 شهور بالدولار لـ2.49% على المبالغ أكثر من 500 ألف دولار.

يصرف بنك مصر عائد نصف سنوي على المبالغ حتى 5 آلاف دولار بنحو 2.49%، و2.59% على المبالغ من 5 لـ50 ألف دولار، ويصل العائد 2.89% على المبالغ أكثر من 500 ألف دولار، بينما يبدأ العائد السنوي على المبالغ حتى 5 آلاف دولار من 2.78% ويصل العائد لـ3.18% على المبالغ أكثر من 500 ألف دولار.

تثبيت أسعار الفائدة

كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، أبقت على أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند 16.25% و17.25% على الترتيب ذاته، في الاجتماع الأخير مطلع فبراير الماضي.