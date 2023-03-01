برنامج «ذات» لتمويل المرأة من بنك مصر في مارس.. يصل لـ6 ملايين جنيه

يتيح بنك مصر برنامج «ذات»، الذي وُصف بأنه أول برنامج تمويلي متكامل لدعم المرأة المصرية، ويوفر لها كثيرا من المميزات، وهو ما ترصده السطور التالية.

وبحسب جدول بنك مصر في مارس 2023، يضم برنامج «ذات» باقة متنوعة من الخدمات المالية وغير المالية لأصحاب الأعمال، وتتناسب مع كل الاحتياجات والأنشطة.

برنامج «ذات» لتمويل المرأة

وتصل قيمة تمويل البرنامج إلى 6 ملايين جنيه، ومدة السداد إلى 60 شهرا، ومعدل فائدة تنافسي بشروط وإجراءات بسيطة، والإعفاء من المصاريف الدورية لحساب التوفير خلال مدة القرض.

ومن الخدمات المالية المميزة الذي يقدمها بنك مصر للسيدات، تأجيل الأقساط خلال إجازة الوضع لمدة 3 أشهر، والإعفاء من المصاريف الدورية لحساب التوفير، والإعفاء من مصاريف الإصدار لبطاقة الخصم الفوري للأفراد أو الشركات، ومنح وثيقة تأمين شخصية مجانية ضد الحوادث طوال مدة القرض.

مميزات برنامج «ذات»

ويوفر البنك أيضا لبرنامج ذات إمكانية إصدار كارت الشباب للأبناء يتم ربطه بحساب العميل، وإمكانية تحويل مرتبات الموظفين، والحصول على خدمة الإنترنت البنكي والمحفظة الإلكترونية مجانًا بدون مصاريف، وتقديم باقة من الخدمات الاستشارية وغير المالية تناسب المشروع.