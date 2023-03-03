تحقيقات موسعة لكشف لغز سقوط شاب من أعلى عقار بالقاهرة «صور»

تباشر نيابة دار السلام الجزئية، تحقيقات موسعة وتعمل على تفريغ كاميرت المراقبة المحيطة بسكن شاب لقي مصرعه إثر سقوطه من شرفة أحد العقارات السكنية بشارع الحرية بمنطقة حدائق المعادي بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة في ظروف غامضة، وجرى نقل جثمان الشاب إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي للكشف الظاهري لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدمه.

استدعاء أسرة المتوفي

وكلّفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط مسرح الواقعة تمهيدًا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة، وكما طلبت النيابة العامة استدعاء أسرته لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها وسبب تواجد المتوفي في مكان الواقعة.

إخضار بالواقعة

تفاصيل تلك الواقعة ورد للمقدم وسام عطية رئيس مباحث دار السلام بالقاهرة، إشارة من غرفة عمليات النجدة، بتلقيهم بلاغًا من الأهالي بشارع الحرية بمنطقة حدائق المعادي، يفيد سقوط أحد الأشخاص من شرفة أحد العقارات السكنية.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من وحدة مباحث قسم شرطة دار السلام وسيارة إسعاف تابعة لمرفق إسعاف القاهرة، إلى مكان الواقعة، وتبين العثور على جثة شخص غارقًا في بركة من الدماء وسط الشارع ومفارقا الحياة في ظروف غامضة.