مباحث القاهرة تكشف هوية جثة مجهولة عثر عليها في «البساتين»

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من خلال فحص بلاغات التغيب في كشف هوية شخص عثر على جثته بأحد شوارع منطقة البساتين، وتبين أنه يدعى محمد محمود محمد، في العقد السادس من العمر ويعمل موظفا، وباستدعاء أسرته تعرفوا على الجثة، ولم يتهموا أحدا بالتسبب في الواقعة، وأضافوا بأنه مصاب بمرض السكري والضغط، وأردفوا بأنه كان يصاب بغيبوبة السكر في أوقات متفاوتة، وتم تحرير محضر تعارف وأصدرت النيابة العامة قرارا بدفن الجثة.

بلاغ بالعثور على جثة شخص بأحد الشوارع

تلقى مأمور قسم شرطة البساتين بلاغا بالعثور على جثة شخص بأحد الشوارع بدائرة القسم، وبالانتقال تبين العثور على جثة شخص، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه كما تبين خلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية، وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الكشف الظاهري لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدمه.

بلاغات التغيب

وبفحص بلاغات التغيب تبين وجود بلاغ يحمل مواصفات المتوفي، وبالاتصال بأسرته تعرفوا عليه وتم استلام الجثمان ودفنه.