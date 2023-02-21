مباحث القاهرة تكشف هوية مسن عثر على جثته وسط المقابر بالدويقة

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في كشف هوية مسن عثر على جثته في مقابر الدويقة، وتبين أنّ أسرته مقيمة في دائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وتم استدعائها وبمناظرة الجثة تم التعرف عليها، وإنهاء إجراءات استلام الجثة لدفنها.

التعرف على جثة المسن المجهول

وكشفت أسرته في تحقيقات النيابة عن أن المتوفى ترك المنزل منذ فترة، وظل يقيم في الشارع ويعمل في التسول، ولم تتهم الأسرة أحدا بالتسبب في الواقعة، وجار استلام الجثة من مشرحة زينهم تمهيدا لدفنها في مقابر العائلة بمنشأة ناصر.

بلاغ بالعثور على جثة مجهولة لمسن

وتلقى مأمور قسم شرطة منشأة ناصر بلاغا من أحد العاملين في مقابر الدويقة بالعثور علي جثة مجهولة لذكر وسط المقابر، وبالانتقال تبين العثور على جثة مسن في العقد السادس من العمر، وبالفحص تبين ارتدائه ملابس متسخة، كما تبين أنه لا يحمل أي أوراق تدل على هويته، وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت إجراء الكشف الظاهري لبيان سبب الوفاة، ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه، وطلبت تصوير الجثة وإرسال الصور لأقسام الشرطة المختلفة للتعرف عليها.