غلق مركز طبي يديره حاصل على دبلوم تجارة لزراعة الشعر بالمنصورة

ضبطت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالدقهلية مركزا طبيا لتخصص الجلدية وزراعة الشعر في نطاق حي شرق مدينة المنصورة يديره حاصل على دبلوم تجارة وفني تمريض وبعض الطلبة وقررت إغلاقه، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتعليمات الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، باستمرار جهود إدارة العلاج الحر المكثفة في التأكد من مؤهلات مقدمي الخدمة الصحية بالقطاع الخاص والاشتراطات الواجب توافرها بالمنشآت الطبية الخاصة.

ضبط مركز طبي لتخصص الجلدية وزراعة الشعر

وقال الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، في بيان صحفي، إن إدارة العلاج الحر تمكنت من خلال لجنة مشكلة من الدكتورة ولاء نجيب والدكتور محمد عبد العزيز بالاشتراك مع هيئة الدواء المصرية بالدقهلية وإدارة التفتيش والمتابعة بالمحافظة وحي شرق المنصورة من ضبط مركز طبي لتخصص الجلدية وزراعة الشعر في نطاق حي شرق مدينة المنصورة تتم إدارته دون ترخيص.

محمد فؤاد: المركز خال من الإشراف الطبي والاشتراطات اللازمة

وأكد الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر، أنه جرى تنفيذ قرار غلق المركز بمصاحبة قوات من الشرطة بعد التأكد من خلوهما من الإشراف الطبي والاشتراطات اللازمة لاستصدار التراخيص الطبية وقد تم تحرير محاضر إثبات الحالة بالمخالفات بقسم شرطة ثان المنصورة .

من جانبها أشارت الدكتور ولاء نجيب أن المركز محل الواقعة يدار من قبل أشخاص غير مؤهلين وغير مصرح لهم بممارسة المهنة من بينهم حاصل على دبلوم تجارة وفني تمريض وبعض الطلبة بالإضافة لوجود مخالفات دوائية تتعلق بحيازة أدوية متنوعة في منشأة غير مرخصة.