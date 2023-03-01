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انهيار شرفة عقار في كفر الشيخ دون إصابات «صور»

كتب:

مصطفى عنز
04:25 م | الأربعاء 01 مارس 2023
انهيار شرفة عقار بكفر الشيخ

انهيار شرفة عقار بكفر الشيخ

انهارت شرفة عقار بمنطقة «سيدي طلحة»، في مدينة كفر الشيخ، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح، وانتقل إلى مكان الواقعة عدد من القيادات التنفيذية.

انهيار شرفة عقار

وورد بلاغ إلى غرفة العمليات بديوان عام الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ بحدوث انهيار بشرفة أحد العقارات بمنطقة «سيدي طلحة»، بمدينة كفر الشيخ، وعلى الفور انتقل إلى مكان الواقعة عدد من القيادات التنفيذية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتقرر عرض العقار ‏على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لتقييم سلامته الإنشائية.

رفع آثار الانهيار

ولم يُسفر سقوط شرفة العقار عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح، وتم رفع آثار الواقعة، وذلك لتسيير حركة المرور، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة.

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