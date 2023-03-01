محافظ كفر الشيخ: تشغيل خط مواصلات مباشر إلى موقف «السلام» في القاهرة

استجاب اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لأهالي كفر الشيخ، لتخصيص خط «كفر الشيخ - السلام»، تيسيراً على المواطنين الراغبين في التوجه لموقف السلام بالقاهرة، لتخفيف عبء الانتقال عنهم، واستخدام أكثر من وسيلة مواصلات للتوجه لموقف السلام، والمدن والأحياء القريبة منه.

شكر المحافظ

ووجّه السائقون والمواطنون الشكر للواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على افتتاح وتشغيل خط «كفر الشيخ - السلام»، لخدمة أهالي المحافظة من طلاب وجمهور.

وكانت إدارة المواقف برئاسة اللواء حسام الشيخ، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أعلنت عن تشغيل خط «كفر الشيخ - السلام»، بناءً على طلب المواطنين لمحافظ كفر الشيخ، وكذلك مالكي سيارات خط «كفر الشيخ - عبود»، ولمدة 15 يوماً.

تحديد 12 سيارة أساسي و3 احتياطي للعمل على الخط الجديد

وتقدم 76 مالك سيارة بطلبات، وأُجريت قرعة علنية برئاسة اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، وعضوية كلاً من الإدارة العامة لمشروع سيارات الأجرة، ومدير إدارة مرور كفر الشيخ، وعضوية الشئون القانونية من الديوان العام، وأُجريت القرعة بوجود جميع المتقدمين، وأسفرت القرعة عن تحديد 12 سيارة أساسي و3 احتياطي، للعمل على الخط الجديد، وجرى بالفعل تشغيله.