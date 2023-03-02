مدبولي: نصيب المنيا من «تكافل وكرامة» و«حياة كريمة» يقارب 15 مليار جنيه

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ نصيب المنيا من مشروع تكافل وكرامة ومبادرة «حياة كريمة» يقترب من 15 مليار جنيه، ويستفيد منهما أكثر من 557 ألف مواطن، أي نحو أكثر من نصف مليون أسرة مرتبطة ومعتمدة على هذه المبادرة، فضلًا عن العديد من الخدمات لذوي الهمم، إلى جانب القروض الصغيرة ومتناهية الضغر التي تُقدم.

وأضاف «مدبولي»، خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة المنيا، أنّ المبادرات الصحية والاجتماعية والقواقل وخلافه من أهم الأمور التي تركز عليها الدولة المصرية من أجل خدمة أهالينا، إضافة إلى إقامة المنشآت الثقافية والرياضية على مستوى مصر بأكملها.

ملف الأمن الغذائي

وأكد أنّ الأمن الغذائي ملف في غاية الأهمية، وجاء توجيه الرئيس السيسي بضرورة إنشاء بنية أساسية قادرة على تلبية احتياجات الدولة بحجم سكانها الكبير، حتى يصبح لدينا طاقات استيعابية تمكننا من تخزين السلع الاستراتيجية، مشيرًا إلى أنّ الطاقة التخزينية للمنيا في عام 2014 كانت 90 ألفًا، لكن اليوم أصبحت 275 ألفًا.

وتابع: «على المستوى الاقتصادي، المشروعات القومية التي تنفذها الدولة هدفها خلق فرص عمل»، وذكر كلمة الرئيس السيسي، خلال جولته في قرية المعصرة، وهي أننا بحاجة إلى خلق مليون فرصة عمل كل عام جديدة، مشيرًا إلى أن المجمع الصناعي المتواجد في منطقة المطهارة يضم 68 وحدة صناعية بتكلفة تجاوزت 284 مليون جنيه.

تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر

وقال إنّ الدولة حريصة على تمكين القطاع الخاص من أجل أن يساهم بصورة كبيرة في عمليات التنمية، مشيرًا إلى أنّ مصنع القناة للسكر سيدخل الخدمة في شهر مايو المقبل؛ ليغطي بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر.