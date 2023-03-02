مدبولي: الرئيس السيسي وجّه بتحويل طريق الصعيد الصحراوي الغربي إلى مسار عالمي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجّه بتحويل طريق الصعيد الصحراوي الغربي، إلى مسار عالمي عملاق، بطول 60 كيلومترا وبتكلفة 2.25 مليار جنيه.

وتحدّث مدبولي، خلال كلمته في احتفالية افتتاح الرئيس السيسي، مشروعت تنموية ضمن مبادرة حياة كريمة في المنيا، عن نصيب المحافظة من الكباري، قائلا إنّ الدولة نفذت محورين، منهما محور الفريق صفي الدين أبوشنيف، بتكلفة 2.5 مليار جنيه، ومستهدف ألا تتجاوز المسافات بين كل كوبري والآخر 25 كيلومترا.

وأضاف رئيس الوزراء، أنّ نصيب المنيا من الطرق وصل إلى 700 كيلومترا طرق رئيسية، فضلا عن رفع كفاءة الطرق بـ12.5 مليار جنيه، ورفع كفاءة الشبكات الداخلية المحلية بطول 624 كيلومترا، وبتكلفة 1.2 مليار جنيه، بإجمالي 14 مليار جنيه تقريبا.

وأوضح مدبولي، أنّ مشروع تطوير طريق الصعيد الصحرواوي الغربي الذي جرى افتتاح جزء منه اليوم، وهو طريق مهم لكل أهالي الصعيد، وكانت هناك شكاوى دائمة من الطريق بسبب ارتفاع معدل الحوادث عليه.