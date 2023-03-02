«تعليم القاهرة»: تدريب معلمي التعليم الأساسي على المهارات الحياتية

كشفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، عن تدريب معلمي التعليم الأساسي على المهارات الحياتية والتعليم من أجل المواطنة للمرحلتي «الابتدائية - الإعدادية»، برعاية الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك في إطار تعاون مثمر مع اليونسيف والهلال الأحمر.

تدريبات لمعلمي التعليم الأساسي

وأضافت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أنّه يتم تنفيذ تدريبات لمعلمي التعليم الأساسي للمرحلتين «الابتدائية - الإعدادية» بالمدارس ذات الكثافة العالية، والمدراس التي يتواجد بها الطلاب الوافدين، وذلك في إطار المهارات الحياتية والتعليم من أجل المواطنة.

وأشار أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، إلى أنّ التدريبات تأتي في إطار الحرص الدائم والمستمر لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تفعيل استراتيجية التنمية المستدامة للمعلمين.

المهارات الحياتية

وتابع مدير المديرية، أنّ المهارات الحياتية هي السلوكيات والمهارات الشخصية الاجتماعية اللازمة للأفراد للتعامل بثقة مع أنفسهم ومع الآخرين ومع المجتمع، مشيرا إلى أنّ تعليم المهارات الحياتية العملية المختلفة أكثر فهما للحياة في المستقبل.

وأضاف موسي، أنّه بعد تدريب المعلمين على المهارات الحياتية، يتم نقل التدريب للطلبة من خلال المعلمين، حيث يتم تدريب المهارات الحياتية على عدة محاور وهي التعلم والمقدرة على التوظف والمواطنة النشطة وتمكين الذات، وذلك في إدارات السلام والمرج والمعادي وشرق مدينة نصر والبساتين.