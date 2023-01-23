تفاصيل تدريب المعلمين على تدريس اللغة الفرنسية في المرحلة الإعدادية

كشف الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم، أمام مجلس الشيوخ، عن تفاصيل تدريس اللغة الفرنسية في المرحلة الإعدادية، قائلا إن هناك بروتوكول بشأن تدريس اللغة الفرنسية، وحاليا يدرب المركز الفرنسي في القاهرة المعلمين.

تفاصيل تدريس اللغة الفرنسية في المرحلة الإعدادية

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لنظر طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن كيفية استعادة المدرسة المصرية ريادتها التعليمية في إطار رؤية الجمهورية الجديدة، وبشأن آليات وزارة التربية والتعليم في تنفيذ التحاق أطفال التوحد بالمدارس.

وعقب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، قائلا: «لما كنا فى فرنسا وجدنا هناك اهتمام كبير بدعم تعليم اللغة الفرنسية».

عدم التشجيع على الدروس الخصوصية

وبخصوص موضوع الدروس الخصوصية، قال وزير التربية والتعليم: «عمري ما قولت أشجع الدروس الخصوصية، منفعش معلم في مدرسة ابتدائي، الفكرة كلها ناس تمارس العمل وليست مؤهلة، لذلك هناك مشروع قانون لمنح رخصة مزاولة مهنة للمعلم».