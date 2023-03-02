«التعليم»: اليوم آخر فرصة لتسليم استمارة الثانوية العامة 2023 إلى المدارس

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن اليوم آخر موعد لتسليم استمارة الثانوية العامة 2023، للمدارس، وأنه يجب على الطالب تسليم الاستمارة الإلكترونية بكافة مشتملاتها التي تم طباعتها من الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم إلى مسؤول شؤون الطلبة بالوزارة وفقاً لما تم تسجيله على الموقع.

استمارة الثانوية العامة 2023

وشددت وزارة التربية والتعليم، في خطاب رسمي، بشأن الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة 2023 على المدارس بمراجعة البيانات الخاصة بالاستمارة الثانوية العامة 2023 لكل طالب والتأكد من صحة بيانات «الشعبة واللغة الأجنبية الأولى واللغة الأجنبية الثانية والديانة والمواد المترجمة ومواد الرسوب للطلاب الراسبين».

استمارة الثانوية العامة 2023.. الأوراق المطلوبة

وحددت وزارة التربية والتعليم، الأوراق المطلوب تسليمها مع استمارة الثانوية العامة 2023 وهي كالتالي:-

- الاستمارة الإلكترونية للثانوية العامة 2023.

- تسليم أصل شهادة ميلاد كمبيوتر.

- تسليم صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي للطالب.

- عدد 3 صور حديثة للطالب مقاس 4*6 على أن تكون مطابقة للصورة الموجودة على الاستمارة الإلكترونية.

- تدوين أسم الطالب كاملاً أسفل الصورة وخلفها طبقاً لشهادة الميلاد.

- تسليم إقرار للطالب وولي الأمر بعدم حيازة المحمول أو أي أجهزة الكترونية داخل اللجنة.

مواد الثانوية العامة 2023

وأوضحت وزارة التربية والتعليم المواد التي تضاف إلى المجموع والعامة التي لا تضاف إلى المجموع لطلاب الثانوية العامة وهي على النحو التالي:

- المواد العامة التي تضاف إلى المجموع وتدرس لجميع الطلاب: «اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية».

- المواد العامة التي لا تضاف إلى المجموع وتدرس لجميع الطلاب: «التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد والإحصاء».

- المواد التخصصية التي تضاف إلى المجموع:

- طلاب الشعبة الأدبية «التاريخ، الجغرافيا، علم النفس والاجتماع، الفلسفة والمنطق».

- طلاب الشعبة العلمية «العلوم»: «الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، الجيولوجيا والعلوم البيئية».

- طلاب الشعبة العلمية «الرياضيات»: «الفيزياء، الكيمياء، الرياضيات البحتة، الرياضيات التطبيقية».

- يؤدي الطالب الامتحان في إحدى اللغات الأجنبية التالية: «الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية» كلغة أجنبية أولى.

- يؤدي الطالب الامتحان في إحدى اللغات التالية: «الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية أو الإسبانية أو الإيطالية أو الصينية» كلغة أجنبية ثانية.

- إذا كانت مادة اللغة الأجنبية الأولى للطالب، هي اللغة الإنجليزية، يتعين على الطالب أداء الامتحان في اللغة الأجنبية الثانية في لغة من بين اللغات الآتية: «الفرنسية أو الألمانية أو الإيطالية أو الإسبانية أو الصينية».

- إذا كانت مادة اللغة الأجنبية الأولى للطالب هي اللغة «الفرنسية أو الألمانية»، يُشترط أن يكون امتحان الطالب للغة الأجنبية الثانية في مادة اللغة الإنجليزية.