«التعليم» تدرس عقد امتحانات الترم الثاني لـ«أولى وتانية ثانوي» على مستوى المدرسة

تدرس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إمكانية عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 للصفين الأول والثاني الثانوي العام على مستوى المدارس، وليس الإدارات التعليمية، المقرر أن تبدأ 6 مايو المقبل وفق ما أعلنته وزارة التربية والتعليم.

امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

وقال مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم، إنّ هناك دراسة جادة لعقد امتحانات الصفين الأول والثاني من خلال المدارس لا على مستوى الإدارات، لأن المدارس اكتسبت خبرة إجراء الامتحانات الإلكترونية من خلال الفصل الدراسي الأول، حيث كانت الامتحانات على مستوى الإدارة ولكن تشرف عليها كل مدرسة.

امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي..عبر السيستم الداخلي

ولفت المصدر إلى أنّ عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام في المدارس، حال تطبيق ذلك فعلا، يعني عدم إجرائها من خلال شبكة الإنترنت بل عبر السيستم الداخلي لكل مدرسة، ما يضمن كفاءة الامتحانات وعدم تعرض أي طالب لمشكلات تقنية، مشيرا إلى أنّه جار تدريب مسؤولي المدارس على تطبيق ذلك، قبيل اتخاذ قرار رسمي بعقد الامتحانات على مستوى كل مدرسة.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّه سيتم عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي الشهرية (مارس وأبريل) ورقيا بالمدارس، مشيرا إلى أنّ الاختبارات تكون جزءا من الحصة، ويكون على مستوى المدرسة.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أنّ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي الشهرية، قصيرة وتحقق الهدف التربوي منها، وفي مستوى الطالب المتوسط، ولا يوجد بها أسئلة تعجيزية أو معقدة أو تحمل معنيين، والحرص الشديد على تفادي أي أخطاء.