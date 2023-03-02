محافظ سوهاج: تبطين 115 ترعة بنسبة تنفيذ أطوال 80% من المستهدف

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن الانتهاء من تبطين 115 ترعة، بطول 460 كيلو و 775 مترًا بنسبة تنفيذ أطوال 80%، من إجمالي أطوال الترع المستهدف تبطينها بنطاق المحافظة، التي يبلغ عددها 196 ترعة، بطول 581 كيلو متر، بتكلفة إجمالية مليار و854 مليون جنيه، ضمن أعمال المشروع القومي لتبطين الترع، بالتعاون مع وزارة الري، بهدف ترشيد الفاقد من المياه، والحفاظ على البيئة، وتحسين جودة الري.

أهمية مراعاة الاشتراطات الفنية

أوضح محافظ سوهاج أنه جاري العمل في 81 ترعة، موجها بأهمية مراعاة الاشتراطات الفنية والمواصفات القياسية في التنفيذ، والمتابعة المستمرة للأعمال التي يجرى تنفيذها، مؤكدا أهمية المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع لما يمثله من نقلة حضارية لحماية البيئة وتقليل الفاقد من المياه، وضمان وصول المياه لنهاية المصارف المائية دون عوائق.

جميع المشروعات الجارية بنطاق المحافظة

وأوضح المهندس مجدي إبراهيم وكيل وزارة الري بالمحافظة أنه جارٍ المتابعة المستمرة والمرور الدوري على جميع المشروعات الجارية بنطاق المحافظة؛ للوقوف على نسب التنفيذ وإزالة أية معوقات.