الحبس 3 سنوات لمستريح وزوجته استوليا على أموال المواطنين بالإسكندرية

قررت محكمة جنح الرمل أول بالإسكندرية، برئاسة المستشار محمد البنا، رئيس المحكمة، حبس رجل أعمال وزوجته 3 سنوات مع الشغل والنفاذ لكل منهما، بعد اتهامهما بالنصب على المواطنين بتلقي مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها لهم في مجال الاستثمار العقاري مقابل أرباح متفق عليها، وقيامهما بالنصب عليهم والاستيلاء على أموالهم.

الاستيلاء على مبلغ 9 ملايين جنيه

كانت النيابة العامة بالإسكندرية، قررت حجز رئيس مجلس إدارة شركة خاصة وزوجته على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بالنصب علي المواطنين والاستيلاء علي مبلغ 9 ملايين جنيها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال المتضررين عن الواقعة.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، يفيد بورود بلاغ من 6 مواطنين بتضررهم من أحد الأشخاص وزوجته لقيامهما بتلقي مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها لهم في مجال الاستثمار العقاري مقابل أرباح متفق عليها، وقيامهما بالنصب عليهم والاستيلاء على أموالهم.

تفاصيل القضية

كشفت التحريات صحة الواقعة، وقيام كل من مستريح الإسكندرية، رجل الأعمال «ا.ا.»، رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات الخاصة، له معلومات جنائية، كائنة بمحافظة الإسكندرية ولها مقر آخر بمحافظة مطروح، بالاشتراك مع زوجته «لها معلومات جنائية عضو مجلس إدارة ذات الشركة المشار إليها»، بممارسة نشاطاً إحتيالياً من خلال تلقيهما مبالغ مالية من المواطنين على النحو المشار إليه، وبلغت 9 مليون جنيه وتوقفا عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها، وقيامهما عقب اكتشاف أمرهما بالفرار إلى أماكن مختلفة.

عقب تقنين الإجراءات وباستخدام التقنيات الحديثة وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح أمكن ضبطهما بدائرة قسم شرطة الضبعة بمطروح، وبمواجهتهما أقرا بممارستهما ذلك النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.