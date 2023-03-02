انهيار أمهات ضحايا بئر قنا: «الناس بيموت لها واحد واحنا مات لنا 5 مرة واحدة»

«الناس بيموت لها واحد وإحنا بيموت لنا 5 مرة واحدة يا بوي» كلمات وآهات خرجت من فم أمهات أطفال حادث ضحايا حادث انهيار «بئر قنا»، أدمت قلوب أهالي منفلوط بمحافظة أسيوط.

أمهات ضحايا بئر قنا

وتسابقت الدموع لتنهمر من العيون، بينما اكتسى الجميع بالملابس السوداء، وملأ النحيب الأرجاء، فيما تجمع الأهالي حول أمهات ضحايا بئر قنا لمواساتهم، أثناء تشييع جثامين فلذات أكبادهن إلى مثواهم الأخير، بعدما لقوا مصرعهم غرقًا أثناء بحثهم عن لقمة العيش في محافظة قنا.

جرعة مضاعفة من الحزن

وفقدت عائلة فرغلي 5 من أبنائها دفعة واحدة، ضحى كل منهم بحياته في سبيل محاولته لإنقاذ الآخر، بعدما لفظوا أنفاسهم الأخيرة، وبرفقتهم شخص آخر، أحد جيرانهم، غرقًا في بئر مياه أثناء الاستحمام في بئر عمقه 7 أمتار، عقب انتهائهم من عملهم داخل إحدى المزارع على طريق «قنا - سوهاج».

5 منهم أفراد عائلة واحدة

وتبينّ أنّ 5 من بين الشباب أبناء عمومة، وجميعهم مقيمون بمركز منفلوط بمحافظة أسيوط، وهم كل من عبد الرحمن مختار صياد، وتامر حسني محمد فرغلي، وأبناء عمومته وحازم أحمد محمد فرغلي، وعبد الرحمن علي محمد فرغلي، وهاشم بدر أحمد فرعلي، ويوسف أحمد رفيق.

أداء صلاة الجنازة على المتوفين

وأدى أهالي منفلوط صلاة الجنازة على الشباب الراحلين، تمهيدًا لتشييع الجثامين إلى مثواهم الأخير لتوارى جثامينهم الثرى بمقابر أسرهم.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، تلقت إخطارًا، يفيد مصرع 6 عمال غرقًا في بئر مياه داخل إحدى المزارع على الطريق الصحراوي «قنا - سوهاج»، وجرى انتشال الجثامين الستة بمعرفة الحماية المدنية ونقلهم إلى مسقط رأسهم بأسيوط لتشييع الجثامين إلى مثواها الأخير بمقابر أسرهم.