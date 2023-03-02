الصور الأولى لأبناء أسيوط ضحايا الغرق داخل بئر مزرعة في قنا

حصلت «الوطن» على صور 6 أشخاص من محافظة أسيوط، ضحايا الغرق في بئر مزرعة بقنا، حيث فقد كل منهم حياته أثناء محاولته إنقاذ الآخر، ليدفعوا حياتهم ثمنًا لشهامتهم، فيما خيّمت حالة من الحزن سيطرت علي اهالي محافظة أسيوط بمراكزها، بعد وصول نبأ وفاة 6 أشخاص من بينهم أطفال من مركز منفلوط غرقا في بئر مياه جوفية أثناء الاستحمام داخل مزرعة كانوا يعملون بها بمحافظة قنا.

5 منهم أفراد عائلة واحدة

وقال محمد أحمد، من مركز منفلوط بمحافظة أسيوط لـ«الوطن» إن حالة من الحزن تسيطر على جميع أرجاء المحافظة أن الضحايا من بينهم 5 شباب من مركز وعائلة واحدة وكانوا ذهبوا إلى مزرعة بالطريق الصحراوي بمحافظة قنا لكي يعملون بالزراعة.

العثور على جثث 6 أشخاص

وتعود أحداث الواقعة لتلقي مدير أمن قنا تلقى إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد مصرع 6 عمال غرقًا داخل بئر مياه بالقرب من الطريق الصحراوي «قنا - سوهاج»، وتم إخطار إدارة الحماية المدنية بـ قنا، والتي دفعت بعدد من السيارات وفرق إنقاذ من الحماية المدنية وتمكنت من انتشال 6 جثامين.

أسماء ضحايا بئر قنا

وتبين أن ضحايا بئر قنا، هم عبد الرحمن مختار صياد 22 عاما، تامر حسني محمد فرغلي 16 عاما، حازم أحمد محمد فرغلي 15 عاما، عبد الرحمن على محمد فرغلي 15 عاما، يوسف أحمد رفيق 14 عاما، ومصطفى هاشم بدر فرغلي 15 عاما.

نزلوا البئر للاستحمام فغرقوا جميعا

وكشفت التحريات الأولية، أن الضحايا كانوا يستحمون داخل حوض المياه في المزرعة، عقب إنهاء عملهم في الزرع، إلا أنهم غرقوا جميعًا داخل الحوض، البالغ عمقه 7 أمتار.