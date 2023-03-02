«التحريات» عن مصرع 6 أشخاص داخل بئر مياه جوفية في قنا: ماتوا غرقا

كشفت تحريات مباحث مركز قنا، بناء على طلب من جهات التحقيق، حول وفاة 6 أشخاص من عائلة واحدة في حوض بئر مياه جوفية داخل مزرعة على الطريق الصحراوي الشرقي قنا سوهاج، عن أنه لا يوجد شبهة جنائية في مصرعهم ولكن توفوا بسبب الغرق في المياه.

مصرع 6 أشخاص داخل حوض مياه جوفية بقنا

وبحسب التحريات، فإن الشاهد في القصة ابن عم الضحايا، أكد أنه في تمام الساعة الخامسة مساء أمس عندما انتهوا من العمل في المزرعة، ذهبوا إلى حوض بئر المياه الجوفية بعمق 7 أمتار، الذي يروى منه الزراعات، لتنظيف أجسامهم، دخلوا في عمق الحوض، وعند الخروج انقطع الحبل المثبت في اليابسة وطرفه في المياه والذي يخرج منه كل من يدخل المياه، مشيرًا إلى أنهم لم يتمكنوا من الخروج وظلوا في المياه خاصة أن الحوض بئر المياه كان مملوءا حتى آخره فغرقوا جميعا.

وأكدت التحريات أن المتوفين جميعهم من عائلة واحدة مقيمين مركز منفلوط في أسيوط، وكانوا يعملون بالأجر اليومي في المزرعة الصحراوية.

وينتظر ذوو المتوفين قرار جهة التحقيق في محافظة قنا تصريح بدفن الضحايا، بعدما انتدبت مفتش الصحة لمعاينة جثث الضحايا الستة لكتابة تقرير طبي الذي أثبت أن الوفاة بسبب إسفكسيا الغرق.

حادث قنا.. ضحايا بئر مياه جوفية داخل مزرعة

كان 6 أشخاص لقوا مصرعهم، مساء الأربعاء ، داخل بئر المياه الجوفية بمزرعة على طريق قنا سوهاج الصحراوي الشرقي.

وتلقت غرفة العمليات بقنا إخطاراً من هيئة الإسعاف يفيد بسقوط عدد من الأشخاص فى بئر مياه جوفية على طريق على طريق قنا- سوهاج الصحراوي الشرقي بعد كارتة قنا .

وبانتقال الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية لموقع الحادث، تمكنوا من انتشال الجثث الستة، ونقلهم بواسطة 4 سيارات إسعاف.

أسماء ضحايا بئر مياه قنا الجوفية

أسماء ضحايا بئر المياه الجوفية بالمزرعة هي عبد الرحمن مختار صياد 22عاما، وتأمر حسني محمد فرغلي 16 عاما، وحازم أحمد محمد فرغلي 15عاما، عبد الرحمن علي محمد فرغلي 15 عاما، ويوسف أحمد رفيق فرغلي 14 عاما، ومصطفى هاشم بدر فرغلي 15عاما، جميعهم من عائلة واحدة، من مركز منفلوط في محافظة أسيوط.

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، ووضع الجثث في مشرحة مستشفى قنا العام تحت تصرف جهة التحقيق.