مصرع طفل غرقا داخل إحدى الترع في الغربية.. كان بيلعب أمام المنزل

لقي طفل في العقد الأول من العمر، مصرعه غرقا في ترعة الباجورية، المارة بقرية كفر المحروق، التابعة لمركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى كفر الزيات العام وحرر محضر بالواقعة.

تلقت مأمور مركز شرطة كفر الزيات، وغرفة عمليات الإسعاف، بلاغا من الأهالى يفيد بالعثور علي جثة طفل في العقد الأول من عمره، داخل ترعة الباجورية بقرية كفر المحروق التابعة لدائرة المركز.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارة إسعاف إلى محل الواقعه، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، مصرع طفل يدعي «رحيم عبدالحليم» ويبلغ من العمر عام ونصف، غرقا داخل مياه ترعة الباجورية، حال لهوه أمام منزله، وتم العثور على الجثة بالقرب من منطقة السبيل بذات القرية.

انتداب مفتش الصحة

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى كفر الزيات العام، وانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي عليها، لبيان ما إذا كان هناك شبه جنائية من عدمه، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويه.