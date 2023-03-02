4 نصائح للتخلص من المزاج المتقلب في فصل الربيع.. «كلم أصحابك»

مع تغير فصول السنة، يصاب بعض الأشخاص بتقلبات في الحالة المزاجية، فالبعض يشعر بالاكتئاب مع انتهاء فصل الصيف ودخول الشتاء أو العكس، ولكن لا يعرف الكثير ما السبب وراء ذلك.

كشفت الدكتور ناتاليا سوروكينا، أخصائية الغدد الصماء، أن جسم الإنسان يتأثر بشكل كبير بالتغيرات الهرمونية، وهو ما يفسر حدوث مشاعر مختلفة مع دخول فصل الربيع، وما يصاحبه إصابة بأمراض القلب واضطرابات نفسية، وفقا لما نشره موقع «روسيا اليوم».

ما أسباب تغير المزاج مع دخول فصل الربيع

وفي هذا السياق، قال الدكتور جمال فرويز، استشاري الصحة النفسية، إن تغير المزاج مع دخول فصل الربيع، يأتي نتيجة تغير في درجات الحرارة، إذ تتأثر مادة «السيروتونين»، المسؤولة عن الحالة المزاجية للشخص، موضحا أن 70% منها يكون من خلال الجهاز الهضمي، 30% من خلال الجلد.

وأضاف استشاري الصحة النفسية، أن مع تغير درجات الحرارة، تقل نسبة مادة «السيروتونين»، ويشعر الشخص بالاكتئاب، موضحا أن أغلب الناس تشعر بالنشاط والحيوية مع دخول فصل الصيف، بينما يحدث العكس مع دخول الشتاء.

هل جميع الناس تصاب بتقلبات مزاجية مع دخول فصل الربيع؟

وأوضح أنه ليس جميع الناس يصابوا بهذه المشاعر مع تغير الفصول، وإنما بعضهم، ويطلق عليهم، «الشخصيات الدورية»، وهم من النوع الذي يميل إلى التقلبات المزاجية خلال فترات معينة من اليوم، فمنهم من يشعر بالنشاط في الليل، والآخر خلال النهار.

هل يجب الحصول على أدوية للتغيرات المزاجية؟

وذكر «فرويز» في تصريحاته لـ«الوطن»، أنه ليس من الضروري أن يأخذ الشخص الذي يشعر بتغير في المزاج مع اختلاف الفصول أي أدوية، وهذا إذا لم تكن مشاعره تؤثر على درجة إنتاجيته وتفاعله مع الآخرين، موضحا أنه إذا وجد نفسه يعاني من اضطرابات نفسية شديدة في النوم والأكل، وفقدان للشغف، فيجب عليه أن يلجأ لطبيب مختص، يصرف له أدوية مناسبة لحالته النفسية.

نصائح لعدم التأثر بتغير الفصول:

يقدم «فرويز»، بعض النصائح، للوقاية من تغير الفصول وتأثيرها على الحالة النفسية ومنها ما يلي:

- التنزه والذهاب للأماكن التي يفضلها.

- التحدث مع الأصدقاء، والأشخاص المقربة له.

- تناول أطعمة يحبها.

- مشاهدة مسلسل أو برنامج ترفيهي.