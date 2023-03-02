السيسي يشهد فيلما عن الموسيقار الراحل عمار الشريعي.. «بطل من المنيا»

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلمًا تسجيليًا عن حكاية بطل من محافظة المنيا، وهو الموسيقار الراحل عمار الشريعي ابن محافظة المنيا، كما تضمّن الفيلم عرض نماذج مشرفة من المحافظة.

وقالت الإعلامية ميرفت القفاص، عن الراحل خلال الفيلم: «عمار الشريعي كان مرتبط بالبلد جدا، ومصر كانت هي الملهمة والحبيبة بالنسبة له، كان بيحب بلده جدًا وهنلاقي ده في أغانيه العاطفية لمصر».

وجاء التعليق الصوتي بالفيلم: «هنا اتولد عمار الشريعي، قدر بوجدانه البكر يستوعب كل تفاصيله الأصيلة، ويحولها لفن وصل لكل الناس».