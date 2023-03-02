السيسي يفتتح المرحلة الأولى من محطة معالجة المنيا الجديدة

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، المرحلة الأولى من محطة معالجة المنيا الجديدة، خلال افتتاحه عدد من المشروعات التنموية بالمنيا، نقلتها قناة «إكسترا نيوز».

وقالت المهندسة نِجاد محمد عثمان كيلاني، معاون رئيس جهاز المنيا الجديدة، إنّ طاقة المحطة 20 ألف متر مكعب يومي كمرحلة أولى، ضمن محطة طاقتها الإجمالية 140 ألف متر مكعب يومي.

وأضافت كيلاني، أنّ المياه الناتجة من محطة المعالجة الثلاثية نستخدمها في ري المسطحات الخضراء بالمدينة.