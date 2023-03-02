السيسي يفتتح مزرعة غرب غرب المنيا النموذجية

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مزرعة غرب غرب المنيا النموذجية، وذلك خلال افتتاحه عدد من المشروعات التنموية بالمنيا، نقلتها قناة «إكسترا نيوز».

وتتكون المزرعة من 25 عنبر تربية، وعنبر عزل، وسور خارجي على كامل مساحة المحطة، متوفرا بها مخازن أعلاف و2 محلب بقدرة 24 نقطة ومجهزة بالمعدات والمولدات لعملية التشغيل، والمزرعة بها 1300 رأس موزعة بين أمهات وعجلات عشار وغيرها، وتم بيع وتوزيع 450 رأس عجلات معشار محسنة على صغار المزارعين بالمنطقة والمناطق المجاورة.

وقال الدكتور هاني عبدالعاطي درويش، من وزارة الزراعة، والمشرف على المزرعة، إنّ مزرعة للإنتاج الحيواني لتربية الجاموس المحسن بغرب غرب المنيا التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، المزرعة مقامة على مساحة 15 فدانا بطاقة استيعابية قدرها 1500 رأس، وهي نموذج عملي لمزارع الإنتاج الحيواني في المنطقة والمحافظات المجاورة، وسيتم الاستفادة منه لتدريب إرشاد المزارعين بالمنطقة لإنشاء مزارع أخرى وتوفير السلالات المحسنة عالية وتوزيعها على صغار المزارعين.