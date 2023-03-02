السيسي يفتتح مصنعا لتدوير المخلفات الصلبة البلدية في «تونة الجبل»

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مصنعا لتدوير المخلفات الصلبة البلدية في تونة الجبل، وذلك خلال افتتاحه عددا من المشروعات التنموية في المنيا، نقلتها قناة «إكسترا نيوز».

وقال ياسر عبدالعزيز، سكرتير عام محافظة المنيا، إنّ المصنع في مركز ملوي بالمنيا، جاء تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بتطبيق منظومة النظافة الجديدة في المحافظات، وفي إطار خطة وزارة التنمية المحلية للحفاظ على البيئة واستغلال المخلفات بصورة مناسبة وعالية، وبالتعاون مع وزارة البيئة، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والإنتاج الحربي، وهي الجهة المنفذة لهذا المشروع وباستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في تنفيذ هذا المصنع.

وأضاف أنه تمّ الاستعانة بخبرات كوريا الجنوبية، وجرى إنشاء هذا المصنع على مساحة 11 فدانًا وبتكلفة إجمالي تقدر بـ90 مليون جنيه؛ ليوفر 100 فرصة عمل ويعمل بطاقة 20 طن للساعة.