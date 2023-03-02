5 معلومات عن مصنع تدوير المخلفات بتونا الجبل الذي افتتحه الرئيس بالمنيا

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، مصنع تدوير المخلفات بقرية تونا الجبل التابعة لمركز ملوي بمحافظة المنيا، على هامش زيارته للمحافظة لافتتاح عدد من المشروعات القومية، وبصحبته عدداً من الوزراء، حيث من المقرر أن يبدأ المصنع عمله بعد الانتهاء من تدشينه بأحدث الميكنة العالمية، إليكم 5 معلومات عن مصنع تدوير المخلفات بتونا الجبل.

مصنع تدوير المخلفات بتونا الجبل

1 - المصنع مقام على مساحة 11 فدانا بطاقة تصميمية 20 طن في الساعة.

2 – جرى تجهيز المصنع ليمكنه استقبال نحو 320 طن قمامة يومياً .

3 – تكلفة إنشاء المصنع بلغت نحو 90 مليون جنيه.

4 – المصنع ينتج السماد العضوي ووقود المرفوضات.

5- جرى تنفيذ المصنع من خلال التعاقد بين 4 وزارات وهي: التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والإنتاج الحربي.وقال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية خلال زيارته الأخيرة للمنيا قبل أسبوع، إن المحافظة ستشهد خلال الفترة المقبلة إنشاء 3 مدافن صحية ومحطة وسيطة ثابتة وكذلك محطة متحركة في سمالوط وزاوية حسين وديرمواس وملوي موضحا أن حجم الإستثمارات المُقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة المنيا تبلغ حوالي 300 مليون جنيه.

تنفيذ المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة

أكد وزير التنمية المحلية على توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة بمختلف المحافظات، مؤكداً متابعة الوزارة المستمرة لمستجدات المنظومة والالتزام بتنفيذ مشروعات البنية التحتية طبقاً للمواعيد المحددة والإسراع من وتيرة الأعمال بما يساهم في إعادة الشكل الجمالي والحضاري للشارع المصري وإحداث تغيير كبير وتحسن في مستوى النظافة بجميع المحافظات وتحقيق رضا المواطن.