ترقية 11 عضوا بهيئة التدريس وتعيين 25 مدرسا بجامعة طنطا

وافق مجلس جامعة طنطا في جلسته الأخيرة المنعقدة برئاسة الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة على منح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ لكل من أمل على عبد الحافظ، صديقه محمد توفيق، يمنى عبد المنعم زمزم بكلية الطب ، لولة عبد الوهاب عبد العاطي بكلية التمريض.

أستاذ مساعد

كما وافق مجلس جامعة طنطا، على التعيين في وظيفة أستاذ مساعد لكل من هبة محمد عبد الرحيم، رشا عبد العزيز عبد اللطيف بكلية الطب، أمل عبد المنعم عبد الله بكلية الصيدلة، صلاح عزت الزهري بكلية العلوم، أسماء عبد المنعم سراج بكلية التجارة، إيمان علي الشرقاوي كلية التربية النوعية، أماني كمال عبد الله بكلية التمريض.

وظيفة مدرس

كما وافق المجلس على التعيين فى وظيفة مدرس لكل من حسام محمد أبو المعاطي، رانيا ممدوح الكافوري، مروة عبد السلام تركي، نسرين صفوت عبد الرحمن، ياسمين أبو اليزيد عبد الحليم، إيمان بسيوني السعدني، محمد السيد القاضي، عبد الله صلاح الدبيكي، هبة محمد عبد ربه، منار صلاح عبد الحكيم، نوران عبد العزيز الأسود، مرام مفرح محروس، عزة مصطفى أبو شنادي، أحمد محمد إبراهيم، فاطمة إسماعيل أبو هرجة، إيمان حسن عبد الرؤوف، وليد عبد الله رشدي، أحمد محمد أبو زيد بكلية الطب، حسام مجدي السعداوي بكلية الصيدلة، أحمد نعمان المزين بكلية طب الأسنان، سارة حسني شعلان بكلية الهندسة، بسمة مصطفى الشيخ، مروة مبروك الغول بكلية العلوم، آية فتحي سرحان بكلية الآداب، أحلام محمود جاد كلية التربية النوعية.

وقرر المجلس منح 105 درجات دبلوم، وعدد 184 درجة ماجيستير، وعدد 46 درجة دكتوراة، وعدد 2 درجة دكتور الصيدلة.