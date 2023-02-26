تفاصيل تدريبات مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان.. تبدأ 7 مارس

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان عن خطته التدريبية لشهر مارس 2023، المقامة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز.

دورات تدريبية أون لاين

وتأتي الدورات التدريبية أون لاين كالآتي:

- التقويم الذاتي والتقرير السنوي للكلية في تمام الساعة 5 مساء يومي الثلاثاء والأربعاء 7 - 8 مارس.

- استخدام التكنولوجيا في التدريس في تمام الساعة 5 مساء يومي 11- 12 مارس.

- مشروعات البحوث التنافسية العالمية والمحلية في تمام الساعة 5 مساء يومي الأحد والإثنين 19 - 20 مارس.

- مصادر المعلومات الرقمية في البحث العلمي في تمام الساعة 10 صباح يومي الثلاثاء والأربعاء 28 - 29 مارس.

وتعقد بمقر المركز بالدور الثاني بقاعة الدكتور حسن حسني بالحرم الجامعي دورة أساسيات الحياة الصحية في تمام الساعة 9 صباح يومي الأحد والإثنين 12- 13 مارس.