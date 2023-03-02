الرئيس السيسي: ماضون في استكمال مسيرة البناء والتنمية

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أننا ماضون في استكمال مسيرة البناء والتنمية، التي تتزامن مع الإرادة الوطنية في استعادة الوطن والحفاظ على بقائه واستيرداده من أرادوا سلب هويته.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة المنيا: «انقضى عام منذ أن اندلعت الأزمة الروسية الأوكرانية وهي الحدث المهم في حاضرنا، والتي تمثل صراعا اقتصاديا بين الشرق والغرب، انعكست آثارها بقوة على الاقتصاد الدولي، وضاعفت الآثار السلبية الواقعة على مؤشرات الاقتصاد العالمي، والذي لم يحصل بعد على فترة التعافي من الآثار المماثلة التي تسبب فيها فيرس كورونا».