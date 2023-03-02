رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

الرئيس السيسي: ماضون في استكمال مسيرة البناء والتنمية

كتب:

يارا أشرف
03:15 م | الخميس 02 مارس 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أننا ماضون في استكمال مسيرة البناء والتنمية، التي تتزامن مع الإرادة الوطنية في استعادة الوطن والحفاظ على بقائه واستيرداده من أرادوا سلب هويته.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة المنيا: «انقضى عام منذ أن اندلعت الأزمة الروسية الأوكرانية وهي الحدث المهم في حاضرنا، والتي تمثل صراعا اقتصاديا بين الشرق والغرب، انعكست آثارها بقوة على الاقتصاد الدولي، وضاعفت الآثار السلبية الواقعة على مؤشرات الاقتصاد العالمي، والذي لم يحصل بعد على فترة التعافي من الآثار المماثلة التي تسبب فيها فيرس كورونا».

اقرأ المزيد:

السيسي يشهد فيلما عن الموسيقار الراحل عمار الشريعي.. «بطل من المنيا»

السيسي يفتتح مصنعا لتدوير المخلفات الصلبة البلدية في «تونة الجبل»

السيسي يشهد فقرة فنية من تقديم «عدوية» خلال افتتاحه مشروعات بالمنيا

السيسي يفتتح المرحلة الأولى من محطة معالجة المنيا الجديدة
بقلم يارا أشرف