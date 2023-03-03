حبس سائق بتهمة الاتجار في المواد المخدرات والعملات الأجنبية بالقاهرة

أمرت نيابة السيدة زينب الجزئية، بالقاهرة، بحبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجاره فى المواد المخدرة والعملات بدائرة القسم، كما طلبت النيابة سرعة التحريات حول الواقعة، فيما أمرت بإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي تمهيدًا للتحليل لإعداد تقرير واف.

مخدرات وعملات محلية

وكشفت التحقيقات أن المتهم يعمل سائق ضُبط حال استقلاله سيارة ملكه بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، وعثر بحوزته على مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية - كمية من مخدر الحشيش، واعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي المضبوط من العملة المحلية من متحصلات نشاطه الإجرامي، والعملات الأجنبية بقصد الاتجار خارج نطاق السوق المصرفي.

تعرف على عقوبة الاتجار في المخدرات

السجن المؤبد معاقبة كل من سولت له نفسه في الاتجار بالمخدرات.. هكذا أوضح المحامي على أحمد الخبير القانوني، إنَّ المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بداية من 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، وأنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الإتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.