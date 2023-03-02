ضبط تشكيل عصابي لتصنيع الأقراص المخدرة في القاهرة

استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها، تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام) ومديرية أمن القاهرة نشاط 4 عناصر إجرامية لإثنين منهم معلومات جنائية و3 سيداتجميعهم يقيمون بالقاهرة، في تصنيع وترويج العقاقير المخدرة متخذين من دائرتي قسمي شرطة التجمع الأول وأول السلام، مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال تواجدهم بدائرتي قسمي شرطة التجمع الأول وأول السلام، وبحوزتهم 838000 قرص مخدر لعقار الكبتاجون وكمية لمخدر الهيدرو تزن 7 كيلو جرام وكمية لمخدر الأيس تزنت كيلو جرام وكمية لمخدر الحشيش وكمية لمخدر الأفيون وعدد 25 قرصا لعقار إكستاسى المخدر وكميات من الأدوات والمواد التي تستخدم في تصنيع المواد المخدرة وعملات محلية وأجنبية و7 هواتف محمولة، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 45 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.