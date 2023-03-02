رئيس مهرجان الإسماعيلية: تركيزنا الأساسي يعتمد على انتقاء الأفلام الجيدة

قال الناقد الفني عصام زكريا رئيس مهرجان الإسماعيلية، إن التحدي بالنسبة لي هي الجودة والتنوع، وأن يتسم المهرجان بالجدية، ونحن نحضر أفلام وندوات مميزة باستمرار كل عام.

وأضاف خلال الندوة المقامة علي هامش مؤتمر مهرجان الإسماعيلية بدورته الـ24: «التركيز الأساسي هو انتقاء أفلام جيدة جدا، وكل فيلم متعوب عليه، وجرى اختياره لعدة أسباب وليس لسبب واحد، بالإضافة إلي برامج والورش والمحاضرات والتكريمات، هذا العمل يجرى من خلال فريق عمل.

وتابع: «المهرجان عمل عليه جهات كثيرة، منهم وزارة الثقافة التي تدعمنا بشكل كبير ويحملوا على أكتافهم مسؤلية كبيرة، ودائما هناك نقاشات من أجل خروج دورة كاملة.

عصام زكريا يكشف تفاصيل مهرجان الإسماعيلية

واستكمل حديثه: «من الناحية الفنية، هناك فريق عمل قوي يعمل على ترتيبات الدورة الجديدة، وقد كان التركيز الأساسي على الاختيار وغربلة الأفلام بجانب المسابقات الـ4 في المهرجان».

وأكمل: «حرصت على أن يكون هناك عدد كبير من الطلبة، وأتمنى أن يكون الانطلاقة الأولى لصناع الشباب، وأن تتميز مسابقة الطلبة بقوة عن أي عام».