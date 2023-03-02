عضو «القومي للأجور» يشيد برفع الحد الأدنى لـ3500 جنيه شهريا: خطوة إيجابية

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في الدولة، موضحا أنّه بالنسبة للدرجة السادسة، يصبح الحد الأدنى 3500 جنيه شهريا، والدرجة الخامسة 5 آلاف جنيه شهريا، وحاملي درجة الماجستير 6 آلاف جنيه شهريا، وحاملي درجة الدكتوراة 7 آلاف جنيه شهريا.

زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في الدولة

وثمن مجدي بدوي، عضو المجلس القومي للأجور، مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح عدد من المشروعات في محافظة المنيا، زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، قائلا: «خطوة إيجابية تنم عن دعم الرئيس للمواطنين خاصة محدودي الدخل، وتعبر عن إحساس صادق بما يعانيه المواطن من تحديات».

وأضاف بدوي لـ«الوطن»، أنّ القرارات شملت رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين على الدرجة السادسة ليصبح 3500 جنيه شهريا، والدرجة الخامسة 5 آلاف جنيه شهريا، وعظّمت قيمة الاجتهاد العلمي، وشملت حاملي الماجستير والدكتوراه، حيث يحصل حاملي درجة الماجستير على حد أدنى للأجر 6 آلاف جنيه شهريا، وحاملي درجة الدكتوراة 7 آلاف جنيه شهريا.