إنقاذ كلب من تحت الأنقاض في تركيا بعد 23 يومًا على الزلزال المدمر

أعلنت السلطات التركية، اليوم الخميس، أن فريق الإنقاذ استطاع إنقاذ كلب من تحت أنقاض المباني والمنازل في أنطاكيا، وذلك بعد مرور نحو 23 يومًا من وقوع زلزال سوريا وتركيا المدمر، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

الكلب كان عالقاً تحت كتل خرسانية

وذكرت السلطات التركية، أن الكلب من نوع هجين ويُدعى «أليكس» وكان عالقًا تحت كتل خرسانية سقطت عليه عقب وقوع الزلزال فجر 6 فبراير الماضي، والذي بلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر وأعقبه آلاف من الهزات الارتدادية ووصلت حالات ضحايا زلزال إلى 51 ألف قتيل وأكثر من 123 ألف جريح، وانهار نحو 30 ألف منزل.

صاحب الكلب ظل يبحث عنه 23 يومًا

وكان أريسي صاحب الكلب يبحث عن «أليكس» منذ وقوع زلزال شرق المتوسط، ولم يستسلم حتى اللحظة التي سمع فيها نباح الكلب، وقام بالتحدث مع بلدية كونيا، والتي أرسلت فرق الإنقاذ وتحركوا على الفور، وجرى إنقاذ الكلب.