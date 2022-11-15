مجموعة العشرين تؤكد ضرورة تمديد صفقة تصدير الحبوب عبر مواني البحر الأسود

أكدت قمة دول مجموعة العشرين، المنعقدة في «جزيرة بالي» الإندونيسية، ضرورة تمديد صفقة «حبوب البحر الأسود»، مضيفة في مسودة بيان القمة أن الغالبية أدانت الأزمة «الروسية الأوكرانية» التي أثرت سلبًا على الاقتصادي العالمي.

وقال رئيس إندونيسيا، جوكو ويدودو، في كلمته الافتتاحية لقمة مجموعة العشرين، إن القمة لا يجب أن تفشل، مشددًا على عدم السماح بتقسيم العالم إلى أجزاء أو الوقوع في حرب باردة أخرى، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية.

الهند: الحرب العالمية الثانية تسببت في إلحاق أضرار جسيمة بالعالم

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، في بيان، خلال جلسة أمن الغذاء والطاقة، إن دول مجموعة العشرين يجب أن تساعد في إيجاد حل سلمي لأزمة أوكرانيا، مشيرا إلى أن الحرب العالمية الثانية»، تسببت على مدار القرن الماضي في إلحاق أضرار جسيمة بالعالم، وفقا لوزارة الخارجية الهندية.

وشهدت قمة مجموعة العشرين، في مدينة بالي الإندونيسية، مجموعة من المشاهد، كان أبرزها غياب الصورة الجماعية لقادة الدول المشاركة في القمة، كما تأخر الرئيس الأمريكي جو بايدن في دخول فندق الاجتماع لمدة نصف ساعة، وهو الأمر الذي كشفت عن سببه وسائل الإعلام، مشيرة إلى أن سبب التأخر يرجع إلى انتظار بايدن نتيجة فحص فيروس كورونا.

إندونيسيا تتخلى عن تقليد الصورة الجماعية في القمة

وذكر «البيت الأبيض»، أن نتيجة تحليل الرئيس الأمريكي، سلبية، فيما أشارت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية، إلى تخلي السلطات الإندونيسية التي تستضيف القمة، عن تقليد التقاط صورة جماعية بسبب الخلافات بين المشاركين، بشأن الأزمة الأوكرانية.