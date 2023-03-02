ضبط تشكيل عصابي يسرق السيارات الملاكي في الإسماعيلية

نجحت مباحث قسم أول الإسماعيلية برئاسة المقدم أنور القاضي في توجيه ضربة أمنية لتشكيل عصابي مكون من 6 أشخاص، متهمين بارتكاب عدة وقائع لسرقة السيارات داخل الإسماعيلية بطريقة جديدة خلال الأشهر الماضية.

وكانت قد وردت عدة بلاغات إلى مديرية أمن الإسماعيلية تفيد بسرقة بعض السيارات الملاكي من الشوارع وأمام بعض المنازل، فيما وجه اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية بتشكيل فريق بحث بإشراف اللواء محمد عبدالرحيم مدير المباحث الجنائية بسرعة ضبط المتهمين.

تشكيل فريق بحث

ونجح فريق بحث ضم النقباء أحمد البيومي وأحمد يحي وزياد اسماعيل وعمر مختار ومحمد المصري معاونو مباحث قسم أول في التوصل الي هوية أحد أفراد التشكيل وأماكن تردده.

وتوصلت تحريات ضباط المباحث الجنائية في الإسماعيلية الي اشتراك 5 أفراد آخرين في التشكيل ووجود بعض السيارات في منطقة يستخدمونها كمخزن للسيارات المسروقة.

وألقت حملة مكبرة القبض على المتهمين الستة فيما تم استعادة 3 سيارات مسروقة مختلفة الموديلات، وتحفظت الشرطة على المتهمين والسيارات وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

سرقة بالمفتاح

وكشفت أقوال المتهمين الأولية وتحريات ضباط المباحث الجنائية عن أن المتهمين ارتكبوا وقائع السرقة بمفتاح شبيه لمفاتيح السيارات تمكنوا من خلاله من فتح الباب وتشغيل السيارة.

وقالت المصادر الأمنية إن المتهمين ارتكبوا وقائع السرقة في بعض الشوارع البعيدة عن مراقبة الكاميرات لصعوبة التوصل إلي هويتهم، فيما نجحت أجهزة الأمن في تحديد هويتهم وضبطهم.

محام: العقوبة قد تصل للمؤبد

وقال محمد حسين "محامي" إن عقوبة المتهمين قد تصل إلي المؤيد لتكوينهم تشكيل عصابي وارتكاب عدة وقائع بالقصد وبيع السيارات أو تقطيعها للبيع كقطع غيار.

وأضاف «حسين» في تصريحات لـ«الوطن» أن المحاكم الجنائية تعاقب التشكيلات العصابية بأقصى عقوبة لوجود سجل جنائي لهم وتعدد ارتكاب الجرائم.