درجات الحرارة اليوم الجمعة.. العظمى على القاهرة 27 مئوية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة الموافق 3 مارس، إذ يسود طقس دافئ على القاهرة الكبرى، ومدن القناة والوجه البحري والسواحل الشمالية، حار على جنوب البلاد والسواحل الشرقية وجنوب سيناء.

ويشهد طقس اليوم عودة انخفاض درجات الحرارة مرة أخرى خاصة خلال فترات الليل بعد ارتفاعها بشكل كبير خلال اليومين الماضيين وكسرها حاجز 32 درجة.

وتوقع خبراء الأرصاد، وفق بيان صادر عن الهيئة، تواجد أتربة أو رمال مثارة على معظم المناطق اليوم.

درجات الحرارة اليوم

وتأتي درجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن والمحافظات، ما يلي:

- القاهرة 27- 15

- العاصمة الإدارية 27 - 16

- أكتوبر 28 - 16

- بنها 27 - 15

- دمنهور 27 - 16

- وادي النطرون 28 - 15

- كفر الشيخ 26 - 14

- المنصورة 26 - 16

- الزقازيق 27 - 15

- شبين الكوم 27 - 16

- طنطا 26 - 15

- دمياط 23- 14

- بورسعيد 22 - 15

- الإسماعيلية 27 - 14

- السويس 26 - 15

- العريش 23 - 15

- رفح 22 - 16

- رأس سدر 28 - 13

- نخل 30 - 08

- كاترين 21 - 06

- الطور 27 - 14

- طابا 29 - 16

- شرم الشيخ 30 - 17

- الإسكندرية 22 - 15

- العلمين الجديدة 23 - 15

- مطروح 23 - 13

- السلوم 21 - 11

- سيوة 25 - 13

- رأس غارب 31 - 15

- الغردقة 31 - 16

- سفاجا 32 - 17

- مرسى علم 31 - 16

- شلاتين 30 - 18

- حلايب 26 - 17

- أبو رماد 27 - 16

- رأس حدربة 28 - 17

- الفيوم 29 - 15

- بني سويف 30 - 15

- المنيا 31 - 14

- أسيوط 32 - 15

- سوهاج 33 - 14

- قنا 35 - 15

- الأقصر 35 - 14

- أسوان 36 - 17

- الوادي الجديد 35 - 11

- أبو سمبل 33 - 16