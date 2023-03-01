حالة الطقس غدا في المحافظات.. عودة سقوط الأمطار وتحذيرات من الأرصاد

أوضح خبراء هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غداً في المحافظات، إذ تُشير التوقعات إلى تأثير عدة ظواهر جوية وهى الأمطار، تكون الشبورة المائية، نشاط للرياح المحملة بالرمال والأتربة، مع تحذيرات للمواطنين خلال القيادة في الصباح الباكر لتكون الشبورة المائية، كما نصحت مرضى الجيوب الأنفية والحساسية باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أنفسهم من الأتربة.

حالة الطقس غداً في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار

وعن حالة الطقس غدا في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار أوضحت الأرصاد تعرض محافظات السواحل الشمالية الغربية وهى البحيرة، الإسكندرية، كفر الشيخ، مطروح إلى سقوط أمطار على فترات متفاوتة تصل إلى 20%، مع نشاط للرياح المحملة بالرمال التي سجلت سرعتها 36 كيلومترا في الساعة، وسجلت العظمى 29 درجة والصغرى 16 درجة.

حالة الطقس غداً في المحافظات

جاءت حالة الطقس غدا في المحافظات التي تقع جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى وهى الغربية، الشرقية، المنوفية، الدقهلية، القاهرة، الجيزة مشمس نهاراً مع تكون الشبورة المائية، وبلغت سرعة الرياح المحملة بالرمال والأتربة 36 كيلومترا في الساعة، وسجلت العظمى 32 درجة والصغرى 17 درجة.

وسجلت العظمى في محافظات السواحل الشمالية الشرقية 32 درجة مئوية وبلغت الصغرى 18 درجة، مع طقس مشمس نهاراً وتكون الشبورة المائية.

درجات الحرارة غدا في المحافظات

وجاء طقس جنوب سيناء مشمسا نهاراً وسجلت العظمى 31 درجة، والصغرى 18 درجة، فيما تشهد محافظات شمال الصعيد تكون الشبورة المائية وسجلت العظمى 34 درجة والصغرى 17 مع نشاط للرياح المحملة بالرمال والأتربة.

وسجلت العظمى في محافظات جنوب الصعيد 35 درجة والصغرى 16 درجة، مع طقس مشمس نهارا وبلغت سرعة الرياح 20 كيلومترا في الساعة.