حالة الطقس غدا.. عودة درجات الحرارة إلى الانخفاض

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدا، حيث يسود طقس دافئ على القاهرة الكبرى ومدن القناة والوجه البحري والسواحل الشمالية، حار على جنوب البلاد والسواحل الشرقية وجنوب سيناء.

ومن المتوقع وفق بيان الأرصاد، أن يشهد طقس الغد عودة انخفاض درجات الحرارة مرة أخرى خاصة خلال فترات الليل، إلى جانب عدم تواجد أتربة أو رمال مثارة.

حالة الطقس غدا

ووفقا لتوقعات هيئة الأرصاد سجلت درجات الحرارة المتوقعة في حالة الطقس غدا على مدن والمحافظات، ما يلي:

- القاهرة 27- 15

- العاصمة الإدارية 27 - 16

- أكتوبر 28 - 16

- بنها 27 - 15

- دمنهور 27 - 16

- وادي النطرون 28 - 15

- كفر الشيخ 26 - 14

- المنصورة 26 - 16

- الزقازيق 27 - 15

- شبين الكوم 27 - 16

- طنطا 26 - 15

- دمياط 23- 14

- بورسعيد 22 - 15

- الإسماعيلية 27 - 14

- السويس 26 - 15

- العريش 23 - 15

- رفح 22 - 16

- رأس سدر 28 - 13

- نخل 30 - 08

- كاترين 21 - 06

- الطور 27 - 14

- طابا 29 - 16

- شرم الشيخ 30 - 17

- الإسكندرية 22 - 15

- العلمين الجديدة 23 - 15

- مطروح 23 - 13

- السلوم 21 - 11

- سيوة 25 - 13

- رأس غارب 31 - 15

- الغردقة 31 - 16

- سفاجا 32 - 17

- مرسى علم 31 - 16

- شلاتين 30 - 18

- حلايب 26 - 17

- أبو رماد 27 - 16

- رأس حدربة 28 - 17

- الفيوم 29 - 15

- بني سويف 30 - 15

- المنيا 31 - 14

- أسيوط 32 - 15

- سوهاج 33 - 14

- قنا 35 - 15

- الأقصر 35 - 14

- أسوان 36 - 17

- الوادي الجديد 35 - 11

- أبو سمبل 33 - 16