شاب يقتل صديقه بمشاجرة في الإسماعيلية.. والنيابة تصرح بدفن الجثة

أمرت جهات التحقيق اليوم الخميس، في الإسماعيلية بدفن جثمان شاب في بداية العشرينيات من العمر لقي مصرعه بطعنة نافذة في الصدر أول أمس في مشاجرة بدائرة مركز ومدينة أبوصوير.

وكان قد تلقي اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد نشوب مشاجرة قرب منطقة سوق المستقبل وانتقال ضباط المباحث الجنائية، ووقوع جريمة بين شاب وصديقه.

طعنة في القلب أودت بحياة الشاب

وقالت المصادر الطبية، إن المتهم طعن المجني عليه ويدعى إبراهيم السيد محمد 21 عاما مقيم بمدينة المستقبل في أبوصوير وسدد له ضربات في القلب تسببت في وفاته.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسين كساب بسيارة إسعاف، ونقل جثمان الشاب المتوفى إلى مشرحة مجمع الإسماعيلية الطبي تحت تصرف النيابة العامة.

القبض على المتهم

ونجح ضباط وحدة مباحث مركز أبوصوير في الإسماعيلية برئاسة المقدم سيد عبد العال في القبض على المتهم بارتكاب الواقعة والتحفظ على السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الجريمة.

وقالت المصادر الأمنية إن المتهم اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات قديمة مع المجني عليه، فيما أمرت جهات التحقيق بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

محامي: عقوبة قد تصل للإعدام

وقال محمد حسن، محامي، إن عقوبة المتهم قد تصل إلى الإعدام لتخطيطه لارتكاب الجريمة وإحضار سلاح أبيض طعن به المجني عليه ومات فورًا.

وأضاف محمد حسن في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك وجود خلافات بين المتهم والمجني عليه دفعه لارتكاب الواقعة.