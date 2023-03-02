رئيس جامعة كفر الشيخ: نسعى لإعداد جيل من الشباب قادر على التميز بسوق العمل

استقبل الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الخميس، أعضاء لجنة قطاع طب الأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات، بحضور الدكتورة إيناس الجندي، عميد كلية طب وجراحة الفم والأسنان بالجامعة.

جاءت اللجنة، برئاسة الدكتور طارق صلاح الدين حسين، رئيس لجنة قطاع طب الأسنان بالمجلس الأعلي للجامعات، وبمشاركة الدكتورة مها عبد العزيز أبو خضر، أمين اللجنة، وبحضور الدكتورة نيفين سمير بكري، أستاذ طب أسنان الأطفال بجامعة الإسكندرية.

تهدف إلى التطوير الدائم للبنية التحتية لمختلف كلياتها

وفي بداية اللقاء، رحب الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، بأعضاء لجنة قطاع طب الأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات فى رحاب جامعة كفر الشيخ، مؤكداً على مساعي الجامعة الهادفة إلى التطوير الدائم للبنية التحتية لمختلف كلياتها، وتزويدها بأحداث الأدوات والإمكانيات البشرية والمادية، إلى جانب تطوير مقرراتها وبرامجها الدراسية، واتباع أحدث النظم التعليمية العالمية بما يُساهم في تأهيل وإعداد خريج متميز قادر على المنافسة، وتلبية سوق العمل الإقليمي والدولي.

وذكر «دسوقي»، أن الزيارة تأتي من منطلق حرص لجنة قطاع طب الأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات، على متابعة العملية التعليمية والبحثية والطرق الحديثة للتأكد من مطابقتها لمعايير جودة التعليم الجامعي.

كلية طب الأسنان بالجامعة تُعد من الأفضل بين نظيراتها

وأشار «دسوقي»، إلى أن كلية طب الأسنان بالجامعة تُعد من الأفضل بين نظيراتها من الكليات على مستوى الجمهورية، متطرقاً إلي توافر الإمكانيات المادية والبنية التحتية والتكنولوجية لعملية التدريس والتعلم، واستخدام أحدث الوسائل الإلكترونية في تقويم الطلاب، ومتابعة أدائهم، منوهاً أن الهدف الرئيسى للجامعة هو إعداد جيل من الشباب قادر على التميز في سوق عمل المستقبل من خلال تطبيق معايير الجودة العالمية لإعداد خريج مدرب وقادر على المنافسة في سوق العمل الإقليمي، والدولى، والمحلي.

الكلية تُعد نموذج يُحتذى به بين الجامعات الحكومية

ومن جانبه، أشاد الدكتور طارق صلاح الدين حسين، رئيس لجنة قطاع طب الأسنان بالمجلس الأعلي للجامعات، بما شاهده بكلية طب الأسنان، لافتاً إلى أن الكلية تُعد نموذج يُحتذى به بين الجامعات الحكومية، حيث تتوافر بها بنية تحتية متميزة.

وأوضحت الدكتورة إيناس الجندى، عميد كلية طب وجراحة الفم والأسنان بجامعة كفر الشيخ، أن لجنة قطاع طب الأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات قامت بجولة تفقدية داخل الكلية، وعبر أعضاؤها عن سعادتهم بالمستوى المتميز الذى تحظى به كلية طب وجراحة الفم والأسنان بجامعة كفر الشيخ سواء من بنية أساسية وتصميم متميز، وكذا تجهيزات مختلف المعامل والقاعات بأحدث الإمكانات المؤهلة لمخرجات متميزة قادرة على المنافسة في سوق العمل.